مؤشر بورصة باريس يغلق على انخفاض

أنهت بورصة باريس تداولاتها اليوم على انخفاض بنسبة 0.29%.

وانخفض مؤشر "كاك 40" بمقدار 15.18 نقطة ليصل إلى مستوى 5152.12 نقطة وسط تداولاتٍ معتدلة بلغ حجمها 3.7 مليار يورو.