تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الكندي الأحد
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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الكندي الأحد

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العرب اليوم - تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الكندي الأحد

دولار كندي
الرباط - العرب اليوم

1 دولار كندي = 7.2860 درهم مغربي

1 درهم مغربي = 0.1372 دولار كندي

اقتصاد عاجل
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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الكندي الأحد تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الكندي الأحد



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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الكندي الأحد تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الكندي الأحد



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لندن ـ ماريا طبراني

يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها

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