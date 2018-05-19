سعر الجنية المصري مقابل اليورو السبت
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سعر الجنية المصري مقابل اليورو السبت

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العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل اليورو السبت

اليورو
القاهرة - العرب اليوم

 يورو = 20.9092 جنية المصري 
  جنية المصري = 0.0478 يورو 

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سعر الجنية المصري مقابل اليورو السبت سعر الجنية المصري مقابل اليورو السبت



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سعر الجنية المصري مقابل اليورو السبت سعر الجنية المصري مقابل اليورو السبت



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بعد إعلان موعد زواجها من الممثل الأميركي كريس زيلكا

باريس هيلتون أنيقة في فستان مطبوع بالورود الملونة

باريس ـ مارينا منصف

ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص

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