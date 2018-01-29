مؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الإثنين مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 69ر5002 نقطة مرتفعًا بـ 31ر11 نقطة وبنسبة 23ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 38ر4991 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و981 ألفًا و667 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 7ر2 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و928 ألفًا و813 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 040ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 83ر17 مليار ريال عماني.
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ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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