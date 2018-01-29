مؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الإثنين مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 69ر5002 نقطة مرتفعًا بـ 31ر11 نقطة وبنسبة 23ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 38ر4991 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و981 ألفًا و667 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 7ر2 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و928 ألفًا و813 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 040ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 83ر17 مليار ريال عماني.