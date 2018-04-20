الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.28%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.28% ، عند مستوى 45259 نقطة.

وبلغت كمية التداول 57826850 سهماً، نفذت في 360 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 143 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 196 شركة، واستقرت القيمة السوقية لأسهم 21 شركة دون ارتفاع أو تراجع.

وسيطرت أسهم شركات المواد الكيميائية والمواد الغذائية والأدوات المنزلية على التداول الإيجابي في البورصة.