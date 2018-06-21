البورصة المصرية تربح 9 مليارات جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها في ختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق التعاملات اليوم على إثر عمليات شراء متزايدة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، في الوقت الذي اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب نحو البيع.

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول أخر أيام الأسبوع، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة ٢٥.١ في المائة، لينهي التعاملات عند مستوى ٧٧.١٦٣٤٥نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس ٧٠/ بنحو ٢٢.١ في المائة ليبلغ مستوى ٣٦.٨١١ نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر/ إيجي إكس ١٠٠/ الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو ٢٤.١ في المائة، مسجلا مستوى ٨٠.٢٠٦٢ نقطة.

وأوضحت البيانات الإحصائية الختامية للجلسة، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو ٩ مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى ٧.٩١٤ مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو ٩.٧٨٧ مليون جنيه.

وأفادت البيانات بأن تعاملات المستثمرين المصريين والعرب اتجهت نحو البيع بصافي قيمة بلغت 2.61 مليون جنيه و2.3 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي قيمة بلغت 4.64 مليون جنيه.