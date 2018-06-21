البورصة المصرية تربح 9 مليارات جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها في ختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق التعاملات اليوم على إثر عمليات شراء متزايدة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، في الوقت الذي اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب نحو البيع.
وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول أخر أيام الأسبوع، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة ٢٥.١ في المائة، لينهي التعاملات عند مستوى ٧٧.١٦٣٤٥نقطة.
وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس ٧٠/ بنحو ٢٢.١ في المائة ليبلغ مستوى ٣٦.٨١١ نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر/ إيجي إكس ١٠٠/ الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو ٢٤.١ في المائة، مسجلا مستوى ٨٠.٢٠٦٢ نقطة.
وأوضحت البيانات الإحصائية الختامية للجلسة، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو ٩ مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى ٧.٩١٤ مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو ٩.٧٨٧ مليون جنيه.
وأفادت البيانات بأن تعاملات المستثمرين المصريين والعرب اتجهت نحو البيع بصافي قيمة بلغت 2.61 مليون جنيه و2.3 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي قيمة بلغت 4.64 مليون جنيه.
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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