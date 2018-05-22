الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 2.63 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي "كيه إس إى 100" كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.63 % أي ما يعادل 1096 نقطة، وأقفل عند مستوى 42744 نقطة.
وبلغت كمية التداول 92267190 سهماً نفذت في 339 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 259 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 66 شركة، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.
وواصلت أسهم شركات الأسمنت والقطاع المصرفي وخاصة البنوك التجارية في السيطرة على التداول الإيجابي في البورصة.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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