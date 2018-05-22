الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 2.63 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي "كيه إس إى 100" كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.63 % أي ما يعادل 1096 نقطة، وأقفل عند مستوى 42744 نقطة.

وبلغت كمية التداول 92267190 سهماً نفذت في 339 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 259 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 66 شركة، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.

وواصلت أسهم شركات الأسمنت والقطاع المصرفي وخاصة البنوك التجارية في السيطرة على التداول الإيجابي في البورصة.