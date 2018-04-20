بورصة تونس تقفل على انخفاض بنسبة 2ر0 %

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 2ر0 % عند مستوى 37ر7161 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 885ر5 مليون دينار تونسي, وسط ارتفاع أسهم 24 شركة وانخفاض أسهم 36 أخرى واستمرار أسهم 10 شركات مدرجة بالبورصة على وضعها.