الجنية الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي لأعلى مستويات منذ الاستفتاء الأوروبي

ارتفع الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي لأعلى مستويات منذ تصويت الناخبين البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو 2016.

وسجل الإسترليني اليوم في تعاملات أسواق المال اللندنية الصباحية مكاسبًا بلغت 0.2% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.437 وذلك على خلفية توقعات بقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة .