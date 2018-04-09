مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع الاثنين

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم ارتفاع.

وسجل الفوتسي 100 مع نهاية التداولات مكاسباً بنسبة 0.15 بالمائة، ما يعادل 11.11 نقطة، ليصل إلى 7194.75 نقطة.