سعر الجنية المصري مقابل الريال القطرى الاحد

ريال القطرى = 4.8450 جنية المصري
جنية المصري = 0.2064 ريال القطرى
GMT 19:29 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانسعر الجنية المصري مقابل الدينار الأردني الاحد
GMT 19:27 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانسعر الجنية المصري مقابل الريال العماني الاحد
GMT 19:23 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانسعر الجنية المصري مقابل الريال سعودي الاحد
GMT 19:23 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانسعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي الاحد
GMT 19:22 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانسعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتى الاحد
ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
أرسل تعليقك