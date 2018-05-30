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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه السوداني الأربعاء

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العرب اليوم - تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه السوداني الأربعاء

جنيه سوداني
الرباط - العرب اليوم

1 جنيه سوداني = 0.5278 درهم مغربي

1 درهم مغربي = 1.8947 جنيه سوداني

اقتصاد عاجل
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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه السوداني الأربعاء تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه السوداني الأربعاء



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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه السوداني الأربعاء تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه السوداني الأربعاء



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خلال مشاركتها في حملة إطلاق أزياء "ISAWITFIRST"

ديمي روز تبدو رائعة بفستان أبيض كشف عن مفاتنها

مدريد ـ لينا العاصي

ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق  STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس،  جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.

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