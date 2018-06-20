البورصة المصرية تربح ملياري جنيه في ختام تعاملاتها ومؤشرها الرئيسي يرتفع بنسبة 47.0%

واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد الأجانب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه لينهي التعاملات عنده مستوى 7.905 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 2.977 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 47.0% لينهي التعاملات عند مستوى ٤٨.١٦١٤٣ نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيره والمتوسطة "إيجى اكس 70" بنحو 15.0% ليبلغ مستوى ٥٦ر٨٠١ نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر "إيجى اكس 100" الأوسع نطاقا والذي انخفض بنحو 25.0% مسجلا مستوى ٥١ر٢٠٣٧ نقطة.