الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.56%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي "كيه إس إى 100" كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.56% أي ما يعادل 680 نقطة، وأقفل عند مستوى 43002 نقطة.

وبلغت كمية التداول 91521610 سهماً نفذت في 339 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 78 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 236 شركة، واستقرت قيمة أسهم 25 شركة.