بورصة باريس تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها ، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.34٪.

وانخفض مؤشر "كاك 40" بمقدار 18.32 نقطة ليصل إلى مستوى 5372.31 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.8 مليار يورو.