مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,301.13 بانخفاض وقدره 6.21 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 985.90 بانخفاض وقدره 14.99 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 2 مليون و351 ألفا و102 سهم بقيمة إجمالية قدرها 449 ألفا و481 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 75 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 44.99% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.