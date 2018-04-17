مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعا الثلاثاء

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 42ر4769 نقطة مرتفعًا بـ 23ر2 نقطة وبنسبة 05ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 19ر4767 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و529 ألفًا و103 ريالات عمانية مرتفعة بنسبة 3ر40 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و516 ألفًا و71 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 080ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 83 ر17 مليار ريال عماني
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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