الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تباين.

وأنهى مؤشر "ستوكس 600" جلسة اليوم على ارتفاع بنحو 0.46% عند مستوى 384.98 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.14% إلى 12695.16 نقطة، فيما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي 18.32 نقطة ليصل عند 5372.31 نقطة.