البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.08% الثلاثاء

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.08% ما يعادل 0.42 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 550.70 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 323,051 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 745,852.859 دولارا أمريكيا نفذت من خلال 124 صفقة.
GMT 19:32 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانالجنية الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي لأعلى مستويات منذ الاستفتاء الأوروبي
GMT 18:54 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8096.40 نقطة
GMT 18:52 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانمؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعا الثلاثاء
GMT 18:38 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانالأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.26% الثلاثاء
GMT 18:23 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانمؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع عند مستوى 1,301.98 نقطه
جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
أرسل تعليقك