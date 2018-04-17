البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.08% الثلاثاء

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.08% ما يعادل 0.42 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 550.70 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 323,051 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 745,852.859 دولارا أمريكيا نفذت من خلال 124 صفقة.