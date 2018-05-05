سعر الريال اليمني مقابل الدرهم المغربي السبت

1 درهم مغربي = 26.7940 ريال يمني
1 ريال يمني = 0.0373 درهم مغربي
GMT 19:03 2018 السبت ,05 أيار / مايوسعر الريال اليمني مقابل ين ياباني السبت
GMT 19:01 2018 السبت ,05 أيار / مايوسعر الريال اليمني مقابل دولار استرالي السبت
GMT 19:00 2018 السبت ,05 أيار / مايوسعر الريال اليمني مقابل دولار كندي السبت
GMT 18:58 2018 السبت ,05 أيار / مايوسعر الريال اليمني مقابل الجنية الاسترليني السبت
GMT 18:54 2018 السبت ,05 أيار / مايوسعر الريال اليمني مقابل اليورو السبت
يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
أرسل تعليقك