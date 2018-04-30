تعرف علي قيمة الضريبة المفروضة علي مشاهير الفن والرياضة لعام 2018

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية أنه قيمة إجمالي الضريبية المسددة عن نشاط الفنان عادل إمام بلغت 2.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2017/2018.

وأشار المصدر أن المحامي مرتضى منصور سدد 38 ألف جنيه، فيما سدّد بهاء أبو شقة 75 ألف جنيه، وفريد الديب 337ألف جنيه، ومحمد أبو شقة 28 ألف جنيه.