تعرف علي قيمة الضريبة المفروضة علي مشاهير الفن والرياضة لعام 2018

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية أنه قيمة إجمالي الضريبية المسددة عن نشاط الفنان عادل إمام بلغت 2.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2017/2018.
وأشار المصدر أن المحامي مرتضى منصور سدد 38 ألف جنيه، فيما سدّد بهاء أبو شقة 75 ألف جنيه، وفريد الديب 337ألف جنيه، ومحمد أبو شقة 28 ألف جنيه.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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