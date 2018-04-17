الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.26% الثلاثاء

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.26% عند مستوى 45801 نقطة.

وبلغت كمية التداول 73706970 سهماً نفذت في 359 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 178 شركة ، وتراجعت قيمة أسهم 160 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.

وسيطرت أسهم شركات المواد الكيميائية والأسمنت على التداول الإيجابي في البورصة.