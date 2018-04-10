البنك الإسلامي يقدم مبلغ 750 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية لصالح لبنان

يقدم البنك الإسلامي للتنمية تمويلات بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي على خمس سنوات للمساهمة في دعم التنمية في لبنان، تتضمن تمويل مشروعات حكومية ومشروعات شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تمويل خدمات تأمين الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة البنك الإسلامي في المؤتمر الاقتصادي لتنمية لبنان عبر الإصلاحات والأعمال (CEDRE)، الذي استضافته باريس يوم 6 أبريل الجاري.
ورحبت مجموعة البنك الإسلامي في مداخلتها بالخطة الاستثمارية للحكومة اللبنانية والإصلاحات المرتقبة التي من شأنها أن تشجع المستثمرين والمؤسسات الدولية والمالية في الاستثمار في القطاعات الحيوية شملت، الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي في لبنان، مؤكدة تأييد البنك للقوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، التي من شأنها فتح الباب أمام الاستثمارات بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت مجموعة البنك استعدادها لتقديم الخدمات والتمويل اللازمين من أجل اعداد المشروعات والاستثمار المباشر فيها، وتقديم خدمات تأمين الاستثمار لهذه المشروعات، مشيدة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية ومع شركاء البنك التنمويين لتحقيق الأهداف الطموحة للخطة الاستثمارية، داعية الحكومة اللبنانية تعجيل التوقيع والمصادقة على اتفاقيات تمويل المشروعات التي أعتمدها البنك الإسلامي للتنمية لصالح لبنان.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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