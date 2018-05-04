الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.47%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية ، اليوم ، على تراجع بنسبة 0.47% أي ما يعادل 209 نقطة، وأقفل عند مستوى 44536 نقطة.

وبلغت كمية التداول 68535490 سهماً نفذت في 354 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 166 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 165 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.

وسيطرت أسهم شركات التأمين والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.