بورصة تونس يغلق على ارتفاع بنسبة 22ر0 %

أغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 22ر0 % ليصل عند 55ر7143 نقطة .

وأفادت بيانات موقع البورصة ، أن حجم التعاملات بلغت 825ر4 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 963ر1 مليون دولار أمريكي , وسط ارتفاع أسهم 24 شركة وانخفاض أسهم 29 أخرى واستمرار أسهم 9 شركات مدرجة بالبورصة على وضعها .