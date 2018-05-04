بورصة تونس يغلق على ارتفاع بنسبة 22ر0 %

أغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 22ر0 % ليصل عند 55ر7143 نقطة .
وأفادت بيانات موقع البورصة ، أن حجم التعاملات بلغت 825ر4 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 963ر1 مليون دولار أمريكي , وسط ارتفاع أسهم 24 شركة وانخفاض أسهم 29 أخرى واستمرار أسهم 9 شركات مدرجة بالبورصة على وضعها .
GMT 19:13 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوسعر الجنية المصري مقابل الجنية الأسترليني الجمعه
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تعرض مجموعة "Netflix" الموسم الثانى من "Dear White People"، وظهر فريق التمثيل الكوميدي الساخرة في شكل جيد خلال العرض الأول من المسلسل في مسرح ArcLight Hollywood"" في لوس أنجلوس. لوجان براوننج تلفت الأنظار بجمالها و بساطتها بفستان أخضر بسيط ولفتت لوجان براوننج الأنظار على نجم السجادة الحمراء بفستانها الأنيق مع فتحة طويلة من القدم حتى الخصر ظهرت فيها جمال ساقها، وفي حين أن جرائة ساقها تسللت إلى عينها لتصبح أكثر جاذبية بنظرتها الناعمة، مع أكسسوارات متلألئة وحلي بسيط يتناسب مع الكعب الذهبي المدبب الناعم. وكوّمت ضفائرها فوق رأسها بأناقة، وأظهرت العديد من خيوط الشقراء بها، وعندما ألقت على رأسها تلال من الشعر المجدول بضفائر جعلها تشبة أميرة أفريقية تلون جلدها من الشمس على شاطىء البحر. وبالنسبة للماكياج، وضعت فوق عينيها الخضراء الرائعة ظلال عيون نحاسية مدرجة، متوازنة مع شفاه عارية من
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