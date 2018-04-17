مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع عند مستوى 1,301.98 نقطه

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,301.98 بارتفاع قدره 2.52 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 960.89 بانخفاض وقدره 17.45 نقطة عن معدل اقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 35 مليون و 935 ألف و 109 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 5 مليون و 143 ألف و 969 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 104 صفقات.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الإستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 87% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداو
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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