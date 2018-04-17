مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع عند مستوى 1,301.98 نقطه

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,301.98 بارتفاع قدره 2.52 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 960.89 بانخفاض وقدره 17.45 نقطة عن معدل اقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 35 مليون و 935 ألف و 109 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 5 مليون و 143 ألف و 969 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 104 صفقات.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الإستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 87% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداو