ترامب ينتقد ألمانيا بسبب خط الغاز الروسي نورد ستريم 2

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا بحدة بسبب تأييدها لخط الغاز الروسي نورد ستريم 2 .

وفي مستهل لقاء مع رؤساء دول البلطيق الثلاث، قال ترامب أمس الثلاثاء في واشنطن إن "ألمانيا تضخ المليارات إلى روسيا".

وكانت السلطات الألمانية المختصة أصدرت الأسبوع الماضي ترخيصاً بتخصيص 31 كيلومترا من مياه المنطقة الاقتصادية للمشروع، ومن المنتظر أن تبدأ شركة تابعة لشركة غازبروم في الربيع المقبل البناء في هذه المنطقة.

وأوضح ترامب أن ألمانيا لم تنفذ التزاماتها حيال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذ أن نفقاتها الدفاعية لا تزال تمثل 1% من إجمالي ناتجها المحلي في الوقت الراهن، وتدعم روسيا في مشروع خط الغاز، ولفت إلى أن بلاده تُخصص نحو 4% من إجمالي ناتجها المحلي للنفقات الدفاعية.

وتمتلك الولايات المتحدة مصالح اقتصادية في منطقة البلطيق، إذ أنها تصدر الغاز إلى دول مثل بولندا وليتوانيا، وتروج لجذب عملاء جدد.

وكانت ليتوانيا أبرمت حديثاً عقد توريد لتقليص اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.

وتشعر دول البلطيق بتهديد الجارة الكبرى روسيا، ويستخدم ترامب إمدادات الغاز وسيلةً للضغط السياسي على روسيا، وقال ترامب:" نحن مستقلون في مجال الطاقة، وهذا شيء ليس جيداً بالنسبة لروسيا"