ترامب ينتقد ألمانيا بسبب خط الغاز الروسي نورد ستريم 2

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا بحدة بسبب تأييدها لخط الغاز الروسي نورد ستريم 2 .
وفي مستهل لقاء مع رؤساء دول البلطيق الثلاث، قال ترامب أمس الثلاثاء في واشنطن إن "ألمانيا تضخ المليارات إلى روسيا".
وكانت السلطات الألمانية المختصة أصدرت الأسبوع الماضي ترخيصاً بتخصيص 31 كيلومترا من مياه المنطقة الاقتصادية للمشروع، ومن المنتظر أن تبدأ شركة تابعة لشركة غازبروم في الربيع المقبل البناء في هذه المنطقة.
وأوضح ترامب أن ألمانيا لم تنفذ التزاماتها حيال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذ أن نفقاتها الدفاعية لا تزال تمثل 1% من إجمالي ناتجها المحلي في الوقت الراهن، وتدعم روسيا في مشروع خط الغاز، ولفت إلى أن بلاده تُخصص نحو 4% من إجمالي ناتجها المحلي للنفقات الدفاعية.
وتمتلك الولايات المتحدة مصالح اقتصادية في منطقة البلطيق، إذ أنها تصدر الغاز إلى دول مثل بولندا وليتوانيا، وتروج لجذب عملاء جدد.
وكانت ليتوانيا أبرمت حديثاً عقد توريد لتقليص اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.
وتشعر دول البلطيق بتهديد الجارة الكبرى روسيا، ويستخدم ترامب إمدادات الغاز وسيلةً للضغط السياسي على روسيا، وقال ترامب:" نحن مستقلون في مجال الطاقة، وهذا شيء ليس جيداً بالنسبة لروسيا"
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ظهرت الممثلة الشهيرة إيميلي بلانت، برفقة زوجها، النجم والمخرج جون كراسنسكي للمشاركة في العرض الأول لفيلمهما الجديد A Quiet Place في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تألقت البالغة من العمر 35 عامًا، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا باللون القرمزي فوق الخصر مصنوع من القطيفة، يتميز بتنورة مزخرفة باللون الوردي في الأسفل من تصميم مصمم الأزياء العالمي "أوسكار دي لا رنتا". وحملت إميلي، المرشحة لجائزة الأوسكار، حقيبة صغيرة باللون الوردي في يدها، مع مزيد من الإكسسوارات وزوج من الأساور المزيّنة بالخرز بنفس ألوان الفستان، بالإضافة إلى الأقراط القرمزية الأنيقة، وكان شعرها الأشقر الداكن قد انجرف للوراء مجددًا بتسريحة أنيقة من تصميم مصففة شعر المشاهير ساره بوتيمبا، ما أضفى إطلالة ناعمة ورقيقة لإميلي، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل القرمزية الأنيقة ومكياجًا ناعمًا من أحمر الشفاه القرمزي ولمسة من الكحل والماسكارا. بينما ارتدى جون
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