بورصة تونس تغلق على تداولات الإثنين ارتفاع بـ 0.27%

أغلقت بورصة تونس اليوم على ارتفاع بـ 27ر0 % عند مستوى 04ر6403 نقطة ، وبلغت حركة رؤوس الأموال حوالي 5ر3 مليون دينار تونسي نحو 5ر1 مليون دولار.
وبينما ارتفعت اسهم 30 شركة مدرجة بالبورصة انخفضت أسهم 19 أخرى بينما استمرت 16 شركة على وضعها.
GMT 11:20 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبربورصة تونس تغلق على ارتفاع
GMT 13:10 2017 الثلاثاء ,12 أيلول / سبتمبربورصة تونس تقفل على تراجع
GMT 18:51 2017 السبت ,29 تموز / يوليوارتفاع بورصة تونس بنسبة 0.26% إلى مستوى 6164.13 نقطة
GMT 14:11 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيوبورصة تونس تقفل على انخفاض
GMT 16:21 2017 الإثنين ,19 حزيران / يونيوبورصة تونس تقفل على ارتفاع
ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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