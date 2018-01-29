بورصة تونس تغلق على تداولات الإثنين ارتفاع بـ 027
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وزارة الداخلية اليمنية تدعو ‎التحالف العربي للتدخل ضد ممارسات ‎المجلس_الانتقالي الجنوبي بمدينة عدن جنوب اليمن ‏الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل 36 وإصابة 185 آخرون في المواجهات الجارية في مدينة ‎عدن جنوب اليمن. قوات الحزام الامني تستميت من اجل السيطرة على قصر معاشيق في مدينة عدن جنوب اليمن وصول العميد الركن محسن الداعري الضالعي قائد اللواء 14 مدرع في محافظة ‎مأرب الى العاصمة المؤقتة ‎عدن جنوب اليمن، بتكليف من الرئيس هادي قوات الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي تضرب احياء مديرية كريتر ‎في مدينة عدن جنوب اليمن، بكافة انواع الأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي. الإجتماع الرئاسي اليمني في الرياض "أي حرف لمسار هذه المعركة سيواجه بحزم وقوة " التحالف العربي يدعو جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فتى فلسطينيًا باكستان تدين الهجوم المتطرف على الأكاديمية العسكرية في كابل الأسهم الأوروبية تغلق تداولات الإثنين على انخفاض
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بورصة تونس تغلق على تداولات الإثنين ارتفاع بـ 0.27%

العرب اليوم -

العرب اليوم - بورصة تونس تغلق على تداولات الإثنين ارتفاع بـ 0.27%

بورصة تونس
تونس - العرب اليوم

أغلقت بورصة تونس اليوم على ارتفاع بـ 27ر0 % عند مستوى 04ر6403 نقطة ، وبلغت حركة رؤوس الأموال حوالي 5ر3 مليون دينار تونسي نحو 5ر1 مليون دولار.

وبينما ارتفعت اسهم 30 شركة مدرجة بالبورصة انخفضت أسهم 19 أخرى بينما استمرت 16 شركة على وضعها.

 

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بورصة تونس تغلق على تداولات الإثنين ارتفاع بـ 027 بورصة تونس تغلق على تداولات الإثنين ارتفاع بـ 027



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بورصة تونس تغلق على تداولات الإثنين ارتفاع بـ 027 بورصة تونس تغلق على تداولات الإثنين ارتفاع بـ 027



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