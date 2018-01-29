بورصة تونس تغلق على تداولات الإثنين ارتفاع بـ 0.27%

أغلقت بورصة تونس اليوم على ارتفاع بـ 27ر0 % عند مستوى 04ر6403 نقطة ، وبلغت حركة رؤوس الأموال حوالي 5ر3 مليون دينار تونسي نحو 5ر1 مليون دولار.

وبينما ارتفعت اسهم 30 شركة مدرجة بالبورصة انخفضت أسهم 19 أخرى بينما استمرت 16 شركة على وضعها.