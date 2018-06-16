قناة السويس تحقق إيرادات قياسية

حققت قناة السويس المصرية أعلى عائدات شهرية منذ بداية 2018 في مايو الماضي، وفق ما أعلن رئيس هيئة القناة، الفريق مهاب مميش، السبت.

وأوضح مميش أن القناة حققت عائدات تقدر بـ 503 مليون دولار أميركي في مايو، مقابل 479 مليون دولار في أبريل، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".