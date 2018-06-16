قناة السويس تحقق إيرادات قياسية

حققت قناة السويس المصرية أعلى عائدات شهرية منذ بداية 2018 في مايو الماضي، وفق ما أعلن رئيس هيئة القناة، الفريق مهاب مميش، السبت.
وأوضح مميش أن القناة حققت عائدات تقدر بـ 503 مليون دولار أميركي في مايو، مقابل 479 مليون دولار في أبريل، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
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ارتدت الممثلة الأميركية ستيفاني مارش، فستانا يجمع بين اللونين الذهبي والرمادي البراق، وذلك في حفلة معهد الموضة للتقنية، في مدينة نيويورك، مساء الخميس، أما شعرها فكان ذا تجعيدات خفيفة وتركته مسدولا حتى كتفيها، كما حضرت عارضتا الأزياء مارثا هانت وهيلاري رودا. وعادت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا، في دور ألكسندرا كابوت، في مسلسل "Law & Order"، وذهب ستيفاني إلى حدث الموضة بفستان من ستيلا مكارتني، وارتدت حذاءً باللون الفضي ذي كعب عالٍ، وأقراط أذن متدلية، ووضعت أحمر شفاة باللون اللوردي. وتزوجت مارش حديثًا، من دان بنون، في سبتمبر/ أيلول 2017، وتطلقت من الطاهي بوبي فلاي في عام 2015، بعد زواج دام 10 سنوات. ولم تعد الممثلة بدورها في مسلسل "Law & Order" فقط، ولكن أيضًا بدور البطولة في المسلسل التلفزيوني "Odd Mom Out". وتألقت هانت ورودا في الحفلة أيضًا، حيث
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