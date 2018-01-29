تعرف على سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري الإثنين

1 جنيه استرليني = 24.8583 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.0402 جنيه استرليني
GMT 15:29 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرتعرف على سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار العراقي الإثنين
GMT 14:05 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرتعرف على سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم المغربي الإثنين
GMT 16:08 2017 الأربعاء ,04 تشرين الأول / أكتوبرالجنيه الإسترليني يتماسك فوق أدنى مستوى فى 3 أسابيع مقابل الدولار الأميركي
GMT 12:43 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبرالجنيه الإسترليني يوسع خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع مقابل الدولار الأميركي
GMT 16:34 2017 الثلاثاء ,26 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الدينار التونسي مقابل الجنيه الإسترليني الثلاثاء
ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
أرسل تعليقك