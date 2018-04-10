البورصة المصرية تربح 11.5 مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم ، مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر11 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 5ر984 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت 6ر1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 65ر1 % ليبلغ مستوى 32ر17697 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 25ر0 % ليبلغ مستوى 73ر867 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً الذي أضاف نحو 95ر0 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 86ر2259 نقطة.