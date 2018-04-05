مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع الخميس

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,282.90 بارتفاع قدره 0.21 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 983.91 بارتفاع قدره 3.73 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و13 ألفا و431 سهما بقيمة إجمالية قدرها 213 ألفا و41 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.
GMT 17:16 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانبورصة تونس تغلق على ارتفاع الخميس
GMT 17:14 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانالأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.99%
GMT 17:58 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانتعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الريال اليمني الأربعاء
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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