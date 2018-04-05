مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع الخميس

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,282.90 بارتفاع قدره 0.21 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 983.91 بارتفاع قدره 3.73 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و13 ألفا و431 سهما بقيمة إجمالية قدرها 213 ألفا و41 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.