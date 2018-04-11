البورصة المصرية تربح 3.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 39ر1% مسجلاً 96ر17943 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبه 35ر0% ليصل إلى 72ر864 نقطة، واضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 61ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 67ر2273 نقطة،

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 7ر3 مليار جنيه ليصل إلى 2ر988 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 9ر3 مليار جنيه.