البورصة المصرية تربح 3.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 39ر1% مسجلاً 96ر17943 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبه 35ر0% ليصل إلى 72ر864 نقطة، واضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 61ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 67ر2273 نقطة،
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 7ر3 مليار جنيه ليصل إلى 2ر988 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 9ر3 مليار جنيه.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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