سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار بحريني الاربعاء
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سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار بحريني الاربعاء

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العرب اليوم - سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار بحريني الاربعاء

دينار بحريني
القاهرة - العرب اليوم

1 دينار بحريني = 9.7426 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 0.1026 دينار بحريني

اقتصاد عاجل
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سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار بحريني الاربعاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار بحريني الاربعاء



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سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار بحريني الاربعاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل دينار بحريني الاربعاء



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