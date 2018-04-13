بورصة تونس تقفل على ارتفاع بنسبة 0.86%

أغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملاته اليوم, على ارتفاع بنسبة 0.86% ليصل عند 7128.54 نقطة .
وبلغ حجم التعاملات 4.321 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 1.761 مليون دولار أمريكي, وسط ارتفاع أسهم 27 شركة وانخفاض أسهم 21 شركة أخرى واستمرار أسهم 14 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها .
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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