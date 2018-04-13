بورصة تونس تقفل على ارتفاع بنسبة 0.86%

أغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملاته اليوم, على ارتفاع بنسبة 0.86% ليصل عند 7128.54 نقطة .

وبلغ حجم التعاملات 4.321 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 1.761 مليون دولار أمريكي, وسط ارتفاع أسهم 27 شركة وانخفاض أسهم 21 شركة أخرى واستمرار أسهم 14 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها .