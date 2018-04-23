سعر الدرهم إماراتى مقابل الدينار الكويتي الاثنين

1 دينار كويتي = 12.2315 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 0.0818 دينار كويتي
GMT 16:42 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانسعر الدرهم إماراتى مقابل الدينار الاردني الاثنين
GMT 16:41 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانسعر الدرهم إماراتى مقابل الدينار البحريني الاثنين
GMT 16:39 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانسعر الدرهم إماراتى مقابل الدينار الجزائري الاثنين
GMT 16:37 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانسعر الدرهم إماراتى مقابل الجنية السوداني الاثنين
GMT 16:34 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانسعر الدرهم إماراتى مقابل الريال السعودي الاثنين
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
أرسل تعليقك