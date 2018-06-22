قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بالإجماع زيادة إنتاجها النفطي بحوالي مليون برميل يوميا، وفقا لما أعلنه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الجمعة، عقب الاجتماع نصف السنوي للمنظمة.

وقال الفالح "اتفقنا على حوالي مليون برميل اقترحناها". وسعت السعودية وروسيا إلى تعديل اتفاقية تحد من الإنتاج بين "أوبك" ومنتجين آخرين ساهمت في الارتفاع الحاد في الأسعار. لكن إيران كانت تعارض حتى صباح اليوم الزيادة المقترحة.