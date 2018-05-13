غرفة جدة تطلق منصتها الإلكترونية للتمكين من فرص العمل

أعلنت غرفة جدة ممثلة في مركز التدريب عن إطلاق منصتها الإلكترونية وذلك في إطار مواكبة رؤية 2030، وسعياً لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وأبرمت الغرفة في هذا الصدد, عقد تنفيذ برامج تدريبية أمس، مع شركة "صلة" تمكين العمل لتقنية المعلومات المحدودة الذي يتضمن تطوير مهارات الأداء لدى العاملين والعاملات في خدمات المنشآت المختلفة وفعاليات تدريبية متكاملة إضافة لتصميم وتنفيذ مختلف البرامج التدريبية الإلكترونية التفاعلية وتقديم الدبلومات والبرامج التدريبية الإلكترونية في مجالات مختلفة.

وأوضح أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان, الغرفة قامت من خلال مركز التدريب بدعم هذه الأنشطة والمهن بإقامة الدورات لتأهيل الشباب والفتيات للانخراط في سوق العمل وتمكين الجميع من التدريب التطويري والتأهيلي وإبرام التعاون مع الجامعات والكليات ولجان الغرفة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجدة للمضي في آلية التدريب حتى يتم الوصول إلى الأهداف المنشودة.

من جهته بين مدير مركز التدريب بغرفة جدة عابد بن عبدالله عقاد, أن الاتفاقية تأتي في إطار تطوير الغرفة لخدماتها لمواكبة رؤية المملكة 2030 وتمكين المنشآت والأفراد من الاستفادة من خدمة التدريب المتخصص الذي يساعد المنشآت والأفراد من إنتاجية المحتوى المحلي.

فيما أفاد مدير قطاع الأعمال عائض القرني أن "صلة" هي شركة سعودية رائدة تقدم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المبتكرة والعالية الجودة لتعزيز كفاءة المنشآت وإدارة وتنظيم العمل والتدريب عن بعد في المملكة العربية السعودية من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشارت بدورها رئيس قسم التدريب بصلة نوال الخلف أن البرامج التدريبية التي ستنطلق حالياً في مجالات الإدارة والتسويق وتقنية المعلومات، وهناك خطة لإضافة مزيد من البرامج حسب احتياج سوق العمل.