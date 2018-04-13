الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.56%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.56% عند مستوى 46071 نقطة.

وبلغت كمية التداول 105270540 سهماً نفذت في 351 صفقة ، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 133 شركة، واستقرت قيمة أسهم 200 شركة.