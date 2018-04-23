تدني أسعار السمك الأبيض الصيني يجلب المغاربة

ضاعف المغرب حجم وارداته من الأسماك البيضاء الصينية بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ كشفت بيانات موثقة صادرة عن المصالح العمومية التابعة لوزارة المالية استيراد المملكة ما يزيد عن 9400 طن في الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017.

وبلغت القيمة الإجمالية التي استوردها المغرب من الأسماك في السنوات الثلاث الأخيرة ما يناهز 270 مليون درهم (بمعدل 24 درهما للكيلوغرام الواحد)، في وقت لاحظ المسؤولون الحكوميون انتعاشا قياسيا في حجم واردات الشركات المغربية من الأسماك الصينية العام الماضي