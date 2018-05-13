البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.3%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.3% ما يعادل 1.64 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 543.05 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 301,359 سهماً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 690,096 الف دولار أمريكي نفذت من خلال 139 صفقة.