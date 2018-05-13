مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع والإسلامي يحافظ على إقفاله السابق

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,271.09 بارتفاع قدره 0.35 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 979.19 محافظاً على إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و 836 ألفا و 66 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 478 ألفا و271 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 53 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 59.93% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة