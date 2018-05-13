مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع والإسلامي يحافظ على إقفاله السابق

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,271.09 بارتفاع قدره 0.35 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 979.19 محافظاً على إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و 836 ألفا و 66 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 478 ألفا و271 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 53 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 59.93% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة
GMT 16:35 2018 الأحد ,13 أيار / مايوغرفة جدة تطلق منصتها الإلكترونية للتمكين من فرص العمل
GMT 16:14 2018 الأحد ,13 أيار / مايوالبورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.3%
GMT 16:05 2018 الأحد ,13 أيار / مايومؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8023.01 نقطة
GMT 15:45 2018 الأحد ,13 أيار / مايوعبور 62 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس
GMT 13:07 2018 السبت ,12 أيار / مايوتراجع أسعار النفط عن أعلى مستوى في عدة سنوات
صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
أرسل تعليقك