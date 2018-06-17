سعر الريال اليمني مقابل الدينار الجزائري الاحد

1 دينار جزائري = 2.1350 ريال يمني
1 ريال يمني = 0.4684 دينار جزائري
GMT 15:57 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوسعر الريال اليمني مقابل الدينار الاردني الاحد
GMT 15:55 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوسعر الريال اليمني مقابل الدينار العراقي الاحد
GMT 15:54 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوسعر الريال اليمني مقابل الدينار البحريني الاحد
GMT 15:52 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوسعر الريال اليمني مقابل الجنية السوداني الاحد
GMT 15:51 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوسعر الريال اليمني مقابل الدرهم الاماراتي الاحد
جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
أرسل تعليقك