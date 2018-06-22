ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في اليابان بنسبة 7ر0% الشهر الماضي

ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7ر0% في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في زيادة للشهر السابع عشر على التوالي، لكن يظل ذلك بعيدًا عن هدف ضبط التضخم عند
2% الذي حدده البنك المركزي الياباني. ولم تتغير هذه القراءة عن شهر أبريل، لكنها تباطأت مقارنة بنسبة 9% تم تسجيلها في مارس و 1% في فبراير، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وأطلق البنك المركزي حملة لتخفيف القيود النقدية منذ أكثر من خمس سنوات، محددًا هدفه المتمثل في ضبط التضخم عند نسبة 2%، لمكافحة الانكماش الذي عانت منه البلاد لأكثر من 10 سنوات. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 3ر1% للعام المالي الحالي حتى مارس، حسبما قال البنك في أبريل.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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