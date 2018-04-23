مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 03ر4756 نقطة منخفضًا بـ 02ر5 نقطة وبنسبة 11ر0 % .

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 105 آلاف و 101 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 11ر0 %.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 009ر0 %