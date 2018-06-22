النفط يسجل ارتفاعا بنحو 1 %

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 % اليوم الجمعة في ظل الغموض بشأن ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) ستتمكن من الاتفاق على زيادة الإنتاج خلال اجتماع في فيينا.
وارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 73 سنتا، بما يعادل 1 % ، في العقود الآجلة لتصل إلى 73.78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا، بما يعادل 1.1 % ، في العقود الآجلة ليصل إلى 66.26 دولارا للبرميل.
يذكر أن منظمة " أبوك " ستجتمع مع منتجين مستقلين بينهم روسيا في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية لمناقشة سياسة الإنتاج .
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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