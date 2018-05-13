عبور 62 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس

سجلت حركة الملاحة بقناة السويس اليوم رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 62 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين و300 ألف طن.
وبينت الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة في بيان ، أن 29 سفينة عبرت من اتجاه الشمال بحمولة بلغت مليونين و400 ألف طن، فيما عبرت 33 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت مليونا و900 ألف طن.
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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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