عبور 62 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس

سجلت حركة الملاحة بقناة السويس اليوم رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 62 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين و300 ألف طن.

وبينت الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة في بيان ، أن 29 سفينة عبرت من اتجاه الشمال بحمولة بلغت مليونين و400 ألف طن، فيما عبرت 33 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت مليونا و900 ألف طن.