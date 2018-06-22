البورصة المصرية تربح 8ر6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع الماضي نحو 8ر6 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 7ر914 مليار جنيه.
وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فـزاد مؤشر / إيجي اكس 30 / بنحو 0.77 % ليبلغ مستوى 16346 نقطة، وقـفـز مـؤشـر / إيجي اكس 70 / بنسبة 32ر1 % ليبلغ مستوى 811 نقطة، وسجل مـؤشـر / إيجي اكس 100 / ارتفاعاً بنحو 94ر0 % ليبلغ مستوى 2063 نقطة.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 8ر2 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 576 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية.
وأفاد أن تعاملات المصريين استحوذت على 94ر69 ٪ من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 22ر22 ٪، والعرب على 84ر7 ٪، بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 41ر40 مليون جنيه، و صافي بيع بقيمة 29ر14 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 71ر40 ٪ من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 29ر59 ٪، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 10ر20 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 251 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 239 ألف سند.
GMT 15:52 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيووزراء مالية منطقة اليورو يوافقون على إنهاء برنامج المساعدات الثالث لليونان
GMT 15:49 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في اليابان بنسبة 7ر0% الشهر الماضي
GMT 15:45 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوالنفط يسجل ارتفاعا بنحو 1 %
GMT 15:41 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوالأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.70%
GMT 15:40 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوالبورصة الأردنية تنخفض 0.21% في أسبوع
ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
أرسل تعليقك