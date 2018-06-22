الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.70%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي "كيه إس إى 100" كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.70% عند مستوى 41637 نقطة.

وبلغت كمية التداول 120465470 سهماً نفذت في 333 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 79 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 238 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.