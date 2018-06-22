وول ستريت تفتح مرتفعة بقيادة القطاع المالي

استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها مرتفعة اليوم ، وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي موجة خسائر استمرت ثمانية أيام مع صعود أسهم بنوك بعد اجتيازها اختبار التحمل التنظيمي السنوي الذي يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع داو جونز 65.27 نقطة بما يعادل 0.27 % إلى 24526.97 نقطة وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.03 نقطة أو 0.40 % إلى 2760.79 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 26.74 نقطة أو 0.35 % إلى 7739.69 نقطة.